福岡・田川市の病院の駐車場で防犯カメラが捉えたのは、車がフェンスに衝突するも走り去っていく当て逃げの一部始終です。9日深夜、ウィンカーを点滅させながら走ってきた1台の車。すると、フェンスに衝突したのです。映像をよく見ると、ぶつかった瞬間フェンスが変形したのが確認できます。しばらくすると、車はゆっくりとバック。ドライバーが降りてくるのかと思いきや、そのまま走り去ったのです。フェンスは根元がぐにゃりと折