「Snow Man」向井康二（31）が20日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。かつて一緒にアイドル活動をしていた実兄達郎さんと15年ぶりに共演した。子どものころ通っていたムエタイのジムに兄との写真が飾られており、それをきっかけに兄弟でスカウトされたという。初めて組んだユニット名が「ムエタイ向井ブラザーズ」で、3年ほどアイドル活動をしていたという。達郎さんがサプライズでスタジオに登場すると