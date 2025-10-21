貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『モデル 貴島明日香の最新!お気に入りスキンケア&コスメを紹介します』の動画を投稿。愛用のスキンケアやコスメを紹介し、貴島さんなりの使用感も語ってくれていました！【関連記事】柏木由紀「肌の負担が全然違う」ツヤ感がお気に入り！愛用のリキッドファンデを紹介■チーク動画内で紹介されたのはこちら！Fujiko/メロメロチーク 01メロメロピーチ 税込1,760円（公式サイトより）