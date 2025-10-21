高市新首相の選出を受け、韓国の李在明大統領は「未来志向の共生の協力を一層強化していくことを期待している」と強調しました。李大統領は自身のSNSで、高市首相の選出を受け、「国際情勢の不確実性が高まる中、韓日関係の重要性も一段と増している」と指摘した上で、「未来志向の共生の協力を一層強化していくことを期待している」と強調しました。また「シャトル外交を通じて両首脳が頻繁に会い、意思疎通を行っていきたい」と