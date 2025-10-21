◆東都大学野球秋季リーグ戦最終週第１日▽国学院大３―０駒大＝延長１０回タイブレーク＝（２１日・神宮）国学院大は今季５度目のタイブレークで全勝。２０２２年秋以来の優勝へ望みをつないだ。０−０の延長１０回１死満塁、９番の横田悟（２年＝近江）がスクイズを敢行し、結果的に遊撃内野安打となるなど３点を勝ち越した。「どのサインが出ても、やり切るだけの気持ちの準備をしていた」と笑顔だ。鳥山泰孝監督（５０）