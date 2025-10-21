◆東都大学野球秋季リーグ戦最終週第１日▽東洋大４―１中大（２１日・神宮）東洋大のドラフト上位候補、最速１５５キロ右腕の島田舜也（４年＝木更津総合）が、９回６安打１失点で９三振を奪い完投勝利をマーク。「今日は絶対に完投する気持ちでした」とドラフト前のラストアピールに成功した。８回には先頭に四球を許し、井上大監督（５２）に「点を取られたら代えるぞ」と言われ発奮。後続を断った。ドラフト会議は２日後。