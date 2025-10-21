阪神は２１日、クライマックスシリーズの優勝シャーレを２２日から甲子園歴史館で特別展示することを発表した。ファイナルステージでＤｅＮＡを相手に無傷の３連勝を決めて、藤川球児監督（４５）が掲げた栄光のシャーレ。他にも、第２戦でサヨナラアーチを放った森下翔太外野手（２５）のバッティンググローブや、第３戦で佐藤輝明内野手（２６）がマークした先制３ランのホームランボールなどが、すでに公開となっている。