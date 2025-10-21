日本ハム・清宮幸太郎内野手が２０日、自身のインスタグラムを更新。勝てば日本シリーズ進出が決められた同日のソフトバンク戦に敗れ、「まじで悔しい。本当に勝ちたかった。もっともっと強くなります。ホークス絶対日本一なってください。」とつづった。ファンが感銘を受けたのは、昨年限りで現役を引退した前ソフトバンクの和田毅氏、日本ハム・伊藤大海、郡司裕也、野村佑希らが「いいね！」する中、ソフトバンクと頂上決戦