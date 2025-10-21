21日夕方、大分市のコンビニに高齢男性が運転する軽自動車が突っ込みました。店内には従業員や客8人がいましたが、けが人はいませんでした。 【写真を見る】大分市のコンビニに77歳運転の車が突っ込む店内の客・従業員8人にけがなし 21日午後4時半頃、大分市片島のコンビニに市内に住む77歳の男性が運転する軽自動車が突っ込みました。 この事故でコンビニのガラス2枚が割れ、店内にいた従業員や客8人にけがはありませんでし