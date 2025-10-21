自民党の高市早苗総裁が、憲政史上初めて女性として内閣総理大臣に選ばれました。 【写真を見る】“永田町と熊本” 距離近づくか？専門家は…高市新内閣に木原氏・金子氏の熊本選出議員2人が入閣へ そして、この後発足する高市内閣で、内閣官房長官に衆議院 熊本1区選出 自民党の木原稔氏、国土交通大臣に熊本4区選出 同じく自民党の金子恭之氏が起用されます。 「高市氏が首相に選ばれました」 女性初の総理誕生に、熊本で