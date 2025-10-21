お笑いタレントのモト冬樹（74）が21日、自身のブログを更新。憲政史上初めての女性首相に指名された自民党の高市早苗総裁（64）への期待をつづった。「初の女性内閣総理大臣」と題し「自民党の高市早苗総裁が初の女性の内閣総理大臣に選出された」とつづった。続けて「いろいろ問題は山積みだけど日本も少しは変わりそうだな」と期待を寄せた。