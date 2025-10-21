スコッチウイスキーの「オールドパー」は、10月21日、年末年始のくつろぎの時間を豊かにするオリジナルバーツール付きギフトパックを「オールドパー シルバー」から数量限定で発売する。オールドパー シルバー(左)とオールドパー 12年(右)ギフトパックでは、「オールドパー シルバー」と30ml定量のオリジナルのポアラーをセットにして販売。全国の百貨店およびスーパーマーケットにて取り扱う。ブランドロゴ入りオリジナルポアラー