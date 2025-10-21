メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県の中央道で起きた逆走事故で、99歳の男性が罰金30万円の略式命令を受けました。 警察によりますと、長野県阿南町に住む99歳の男性は今年6月、軽乗用車で中央道の下り線を逆走して名古屋市の男性が運転する車に正面衝突し、男性に重傷を負わせた疑いで7月に書類送検されています。 99歳の男性は調べに対し「普段と違う景色で道を間違えたことに気づいた」という主旨の供述をしていて