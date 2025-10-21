メ～テレ（名古屋テレビ） トンネル内の車の衝突事故を想定した訓練が愛知県豊田市で行われました。訓練は、豊田市の猿投トンネルで一部の車線を規制して行われました。 訓練は、豊田市の猿投トンネルで一部の車線を規制して行われました。 訓練は車がトンネルの壁に衝突し運転手が自力で脱出できない想定で、愛知県道路公社や豊田市消防本部など8つの機関が参加しました。 訓練では運転手を速やかに救出し、車が炎