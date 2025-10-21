記念撮影をするインド海軍のフリゲート艦「サヒヤードリ」の乗組員と海上自衛隊隊員ら＝21日午前、海上自衛隊横須賀基地インド海軍のフリゲート艦「サヒヤードリ」が21日、海上自衛隊横須賀基地（神奈川県横須賀市）に入港した。16〜17日には、九州西方の海域で海自の護衛艦「あさひ」などと共同訓練を実施した。補給と乗組員の休養が目的としており、25日に出港する。海自によると、インド海軍の横須賀基地入港は昨年6月以来。