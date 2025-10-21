アメリカ・ノースカロライナ州の住宅で撮影されたのは突然、火を噴いたモバイルバッテリー。何が原因だったのでしょうか。それは、ペットの犬。モバイルバッテリーをかんでしまったのです。すると突然、発火します。犬は、しばらく様子を見たあと、一目散に2階へ避難しました。犬の名前はコルトン。消火に当たった消防署員から「コルトン！なんでバッテリーをかんだの！？」「コルトン！良い子にしなさい！」と、おしかりを受けて