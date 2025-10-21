ミャンマー出身の俳優森崎ウィン（35）が20日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。ミャンマーでの出来事を明かした。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也（55）から、厳しいトレーニングの経験があるかを聞かれた森崎は「ミャンマーは仏教なんですよね。中学生ぐらいの時に出家をしにミャンマーに帰りまして。出家すると、はだしで街中歩くんですよ。毎朝、みんなからご飯をいただきに行くっていう。それでは