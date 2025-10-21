¥Õ¥ê¥ë¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤ÈÈþµÓ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê2012Ç¯¤Ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢41ºÐ½÷Í¥¤Î?¶Ã°Û¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë?¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖµÞ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï»³ÅÄÍ¥(²­Æì¸©½Ð¿È)¡£¡ÖÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Çµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤­¤Þ¤¹♡¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ