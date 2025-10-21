5回にPS5号…レギュラーシーズン合わせて65本塁打【MLB】Bジェイズ 4ー3 マリナーズ（日本時間21日・トロント）あと1勝、あと8アウトが遠かった。マリナーズは20日（日本時間21日）、敵地でブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦に逆転負けを喫し、球団史上初めてとなるワールドシリーズ進出を逃した。試合後のクラブハウス。大黒柱カル・ローリー捕手は目を真っ赤にしながら「ただただ失望している」と力なく話し