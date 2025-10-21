「AZUL BY MOUSSY（アズール バイ マウジー）」は、10月21日（火）から、公開40周年を迎えた映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とのコラボアイテムを、全国の店舗で発売する。【写真】マーティのジャケットをイメージ！おしゃれなコラボアイテム一覧■公開40周年を記念した特別コラボ今回発売されるのは、作品の中で主人公のマーティ・マクフライが着用しているジャケットや、象徴的なモチーフをデザインに落とし込んだ