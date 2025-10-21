◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク9―1オリックス（21日、生目第二）ソフトバンクの育成3年目、盛島稜大捕手（21）が2軍で待望の一発を放った。6回裏から途中出場。第1打席となった8回、今季1軍で初勝利を挙げたオリックスの権田琉成の変化球を左越えのソロとした。「手応えはあった。気持ち良かった」。笑顔でチームメートとタッチを交わした。村松有人2軍打撃コーチは、途中出場した16日の日本ハム戦で2打数2