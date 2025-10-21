◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク9―1オリックス（21日、生目第二）ソフトバンクの育成4年目右腕、山崎琢磨投手（22）が粘り強い投球を見せた。3回に2番手でマウンドに上がり、5回5安打1失点。「真っすぐがまだまだ」と謙遜したが、次につながる登板となった。予定より早い出番だった。「（登板が早くなると）言われてはいたので、準備はできていた」。3回は先頭に四球を出したが、二ゴロ併殺と左飛に打ち取り