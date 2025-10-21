Jリーグは10月21日、浦和に所属する金子拓郎の出場停止処分を発表した。10月18日に行なわれたJ１第34節の横浜F・マリノス戦（０−４）で、金子は後半のスタートから途中出場。終了間際の90＋１分、レッドカードを提示される。右サイドから仕掛け、相手にカットされてプレーが途切れた際、タッチライン際で副審の胸を小突き、この行為で退場となっていた。規律委員会において処分内容が決定し、４試合の出場停止と罰金40万円