21日、行われた首相の指名選挙で、自民党の高市 早苗総裁が選出され、憲政史上初の女性首相が誕生しました。県民は、どんなことに期待をしているのでしょうか。「高市早苗くんを内閣総理大臣に任命します」自民党の高市総裁が、第104代内閣総理大臣に選出されました。女性の首相は、憲政史上初めてとなります。高市新首相は、組閣に着手していて、21日夜には、高市内閣が発足することになります。（50代女性【主婦】）「初めての