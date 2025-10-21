「頑張りが認められた」。実の娘に性的暴行を加えた父親に求刑通り懲役８年の判決です。（福山里帆さん）「認めていただいたのが安心してすごくホッとした。力が抜けた感じです」判決によりますと、富山県黒部市の元会社役員・大門広治被告（５４）は２０１６年、高校生だった娘の福山里帆さんに抵抗できない状態と知りながら性的暴行を加えました。これまでの裁判で大門被告は、性行為は認めたものの起訴内容を否認してい