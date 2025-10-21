実の娘に性的暴行を加えた父親に、求刑通り懲役８年の実刑判決が言い渡されました。１０月２１日に富山地裁で開かれた裁判。被告の男は、微動だにせず判決を聞いていました。判決によりますと、準強姦の罪に問われた富山県黒部市の元会社役員・大門広治被告（５４）は２０１６年、高校生だった福山里帆さんに抵抗できない状態と知りながら性的暴行を加えました。被害にあった里帆さんは、中学２年から約４年間、母親が不在の