女性初の首相が誕生です。高市新首相はまもなく、新しい内閣を発足させます。顔ぶれが注目されたチーム高市。新閣僚たちが意気込みを語りました。■高市新首相、最初の仕事は…首相に選ばれた高市氏。最初の仕事は各党への挨拶まわり。最大野党・立憲民主党。立憲民主党野田代表「国会での論戦」高市新首相「楽しみにしております」一時、首相候補として名前が挙がっていた国民民主党の玉木代表にも。高市新首相「一緒に頑張りま