21日、自民党の高市早苗総裁が新しい総理大臣に選ばれました。そして内閣の要、官房長官に起用されるのは、衆議院熊本1区選出の木原稔さんです。さらに国土交通大臣には、熊本5区選出の金子恭之さんが起用されます。21日午後。日本で初めての、女性総理大臣が誕生しました。■高市早苗氏「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」 10月4日、自民党総裁に選出された高市さん。その6日後、長年自民党と連立政権を組んできた公