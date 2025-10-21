大相撲のロンドン公演（１５〜１９日、英ロイヤル・アルバート・ホール）から横綱大の里らが搭乗した第１班が２１日、東京・羽田空港着の航空便で帰国。現地で“フライングモンキー”の愛称で人気を集めた幕内・翔猿（追手風）は、充実の表情を浮かべた。３４年ぶりのロンドン公演は連日大盛況。翔猿は現地の実況で「フライングモンキー」と紹介され、小兵ながら俊敏な取り口が人気を集めた。最終日まで優勝争いに絡み、殊勲賞