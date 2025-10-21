第２１９臨時国会が２１日、召集され、同日の衆院本会議で会期は１２月１７日までの５８日間とすることが決まった。れいわ新選組が会期が短いと反対したため、本会議での採決にもつれ込んだが、賛成多数で決した。自民党は、高市総裁の首相選出を受け、衆院議院運営委員会理事会で、所信表明演説を２４日に行うことを改めて提案したが、野党側は２７日以降の国会日程が定まっていないとして受け入れず、合意に至らなかった。野