新米の獲得競争で、業者間のコメ取引価格は2024年よりも6割上昇し、過去最高を更新しました。農林水産省は、JAグループなどコメの集荷業者が卸売業者などに販売する際の価格について、9月は前の年の同じ月から63％上昇し、3万6895円だったと発表しました。2006年の調査開始以来、最も高い取引価格です。9月の調査では、2025年の新米の取引が反映されていて、農家に前払いされる概算金が2024年より3割から7割ほど高いことなどが影響