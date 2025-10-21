日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事が２１日、関西テレビ「ｎｅｗｓランナー」にリモート出演し、同党元代表の橋下徹氏の問いに答えた。この日誕生した「高市内閣」について吉村氏は「いよいよ始まるなという思い。連立合意をいたしましたので、われわれにも責任がありますから、日本国内外にいろいろ課題があるなかで、日本を前に進めて（いく）という強い思い。身が引き締まる思い」と心境を述べた。今回、自民党と連立