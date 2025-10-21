大相撲の幕内翔猿（３３＝追手風）が、異国の地での?大活躍?を振り返った。ロンドン公演（１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）が大盛況に終わり、翔猿は２１日、羽田空港に帰国。「こんなに相撲が人気なんだなと、海外に行ってすごく思った。こんなに応援してもらえるんだなと、すごく元気になった」と充実した表情を浮かべた。同公演は横綱豊昇龍（２６＝立浪）が優勝したが、翔猿も４勝１敗で殊勲賞を受賞。また