Amazonで、アイ・オー・データ機器のスティック型SSD「SSPS-US2WE」がタイムセール中だ。15%OFFの2万1,080円で購入できる。 SSPS-US2WEは、USB 3.2 Gen 2対応スティック型SSDの2TBモデル。コネクタはスライド式で、使わないときは収納できる。公称の転送速度は約500MB/秒。