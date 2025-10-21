子どもたちの健やかな成長を願う七五三参りに向け、福岡市東区の筥崎宮で縁起物の準備などが進められています。 福岡市東区の筥崎宮では、4人の巫女が七五三参りに訪れた子どもたちに渡す千歳飴や、お守りなどの縁起物を「祝い袋」に詰める作業が行われています。筥崎宮では毎年2000組が七五三の祈願に訪れるため、ことしもおよそ2000の「祝い袋」を用意するということです。 ■巫女・伊地知 凜さん「特別な日になりますように