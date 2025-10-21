欧州株まちまち、独指数小安く、英仏指数はプラス圏推移 東京時間19:15現在 英ＦＴＳＥ100 9423.54（+19.97+0.21%） 独ＤＡＸ24212.60（-46.20-0.19%） 仏ＣＡＣ40 8219.26（+13.19+0.16%） スイスＳＭＩ 12605.63（-29.39-0.23%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:15現在 ダウ平均先物DEC 25月限46867.00（-46.00-0.10%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限