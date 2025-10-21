ドル円一時１５１．９５レベル、一段と上昇＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は一時151.95レベルと本日の高値を伸ばしている。この局面ではドル買いが優勢。ユーロドルは1.1607レベル、ポンドドルは1.3366レベルに本日の安値を広げている。米１０年債利回りは３．９８％付近と前日ＮＹ終値水準で推移している。 USD/JPY151.87EUR/USD1.1613GBP/USD1.3372