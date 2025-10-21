将棋の第56期新人王戦3番勝負は21日、東京都渋谷区の将棋会館で第2局を行い、後手の斎藤明日斗六段（27）が服部慎一郎七段（26）を126手で下し、対戦成績を1勝1敗のタイとした。第3局は27日に同所で行われる。服部が勝てば2期連続3度目の優勝、斎藤が勝てば初優勝となる。▼斎藤六段第1局がちょっと内容が悪かったので、1勝して3局目につなげられたらいいなと。結果が幸いして良かったなと思っている。▼服部七段早い