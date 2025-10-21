日本維新の会の吉村洋文代表（50）が21日、カンテレ「newsランナー」（月〜金曜後4・50）にリモートで生出演し、自身の将来について語った。衆参両院本会議でこの日、行われた首相指名選挙で、自民党総裁の高市早苗氏（64）が第104代首相に選出された。女性首相は日本の憲政史上初めて。維新は20日に自民と連立合意書をかわし、高市首相誕生をバックアップした。連立を巡っては、吉村氏とともに藤田文武共同代表が交渉のテー