北海道は２１日、白老町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザに感染した疑いのある鶏が見つかり、簡易検査で陽性と確認されたと発表した。遺伝子検査の結果は２２日午前にも判明する見通し。確定すれば養鶏場での感染確認は今季、国内初となる。道によると、この養鶏場は採卵鶏約４５万９０００羽を飼育。２１日に多数の鶏が死んでいるのが見つかった。道は養鶏場の半径３キロ圏内について、鶏や卵の移動を禁じる「移動制限区域