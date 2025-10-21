NTTは光ファイバーを活用し、地中の空洞化をモニタリングするという実証について発表しました。この技術による道路陥没リスクの早期発見が期待されます。NTTは地中に埋まっている光ファイバーの状態を測定する技術を活かし、地中の空洞化を推定する実証を茨城県つくば市など、実際の市街地で初めて行いました。これまで地中の空洞化をモニタリングするには、地中レーダーなどを用いた人の手による現地調査が必要だったため、調査の