注文の多い料理店ごっこね忙しい朝でもひと遊び！毎日を楽しく過ごす3人家族に欠かせないものとは／着ぐるみ家族1（1）とある町で暮らすママさん・パパさん・ムスメちゃんの3人家族。一見すると普通の家族ですが、実はちょっと変わっているところが。それは、いつも「着ぐるみ」を着て遊んでいること！おてんばなムスメちゃんは、ごっこ遊びが大好き！無表情だけど、ムスメちゃんとの着ぐるみ遊びは全力参加！のパパさん。そしてマ