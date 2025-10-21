○大黒天 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.25％にあたる43万7300株(金額で30億円)を上限に、10月22日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○市進ＨＤ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.43％にあたる20万株(金額で9020万円)を上限に、10月22日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○イワブチ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社