10月20日、沢尻エリカが、2026年2月に公開される映画『＃拡散』に出演することが発表された。7年ぶりの映画となるが、役柄との“相性”が懸念されている。小さな町を舞台にした同作は、主人公の介護士が、妻をワクチン接種直後に亡くし、深い喪失と疑念に悩まされる物語。「主人公の介護士役を成田凌さんが演じ、沢尻さんは婚約者を医療事故でうしなった過去を持つ、新聞記者役で出演します。沢尻さんが映画に出るのは、2019年