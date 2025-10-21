大阪・関西万博のベルギーパビリオンのレストラン「Revive」は、株式会アクアプランネットが手がけていた。【写真】万博ベルギー館のレストラン「Revive」「Revive」は、本場のベルギー料理やビール、ワッフルなどが人気だった。「開催期間中は、多くのお客様にご来店いただき、誠にありがとうございました。ご来訪いただきましたすべての皆様に、心より御礼申し上げます」と感謝。その上で「万博は終わっても、本場の味は続