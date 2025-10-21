福岡県の私立保育園で、保育士による虐待などの不適切保育が発覚しました。園によると、14人いた保育士のうち10人が関与していたということです。■園長が防犯カメラで虐待発見、市に通報“子どもの笑顔を一番に”考えているはずの保育園で、26件の虐待や不適切保育が発覚したのです。福岡県田川市にある私立保育園。保育園の園長は今年8月、防犯カメラで保育士が園児をたたく様子を見つけ、市に通報しました。その後、県や市が防