プロ野球・西武は21日、明治大の小島大河選手をドラフト1位指名すると公表しました。小島選手は右投げ左打ちのキャッチャー。7月に行われた日米大学野球選手権では背番号2を背負い、全5試合に「5番・DH」で先発出場していました。球団本部長の広池浩司氏は、「非常に素晴らしいバッター。なおかつキャッチャーとしての能力も十分プロで通用する」と指名理由を説明。プロ入り後すぐのコンバートなどはなく、あくまで「キャッチャー