俳優の高畑充希（３３）が２１日、都内で公開中の主演映画「秒速５センチメートル」の大ヒット御礼イベントに、ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗（３０）らと登場した。妊娠中の高畑はゆったりとしたグレーの衣装で登場。イベントで頑張っていることについてトーク。「今、妊婦なんで、めっちゃ眠いですが頑張って起きています」と告白。「あとは（体が）むくむので、体操というか足をバタバタさせています。起きているだけで偉いと