立憲民主党県連の鎌田聡顧問が次の衆議院議員選挙で熊本1区に立候補する意向を固めました。 鎌田さんはNTT社員を経て1999年に熊本県議に初当選。その後今年6月まで7期連続、約26年議員をつとめてきました。その後7月の参院選で野党統一候補として出馬したものの落選しています。出馬の意向を固めた理由について鎌田さんは「新しい政権でこれから具体的な議論が進められる中、しっかりと政策を訴えていくため」としています。10