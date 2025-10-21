3年前、大分県中津市内のビルにガソリンなどをまき、放火しようとした男に大分地裁は21日、懲役3年の実刑判決を言い渡しました。 【写真を見る】店の拡大計画に反発、雑居ビルにガソリンなど2リットルまく被告の50歳男に懲役3年の実刑判決大分 現住建造物等放火未遂の罪で実刑判決を受けたのは無職の木下健一被告（50）です。 判決によりますと、木下被告は2022年10月、中津市にある2階建ての店舗兼共同住宅のドアや壁にガ